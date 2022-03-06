Гендиректор «Нижнего Новгорода» считает, что команда заслужила ничьей в матче с ЦСКА
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.
«Могу похвалить своих игроков — ребята бились! Мое мнение, по игре заслужили ничью. Обидно, что проиграли. Могу похвалить игроков — они действительно бились и боролись. Есть ли вопросы к арбитру? Я не комментирую судейство — это моя позиция», — приводит ТАСС слова Измайлова.
Также гендиректор «Нижнего Новгорода» рассказал о состоянии защитника Иброгимхалила Юлдошева, который был заменен после стыка с защитником армейцев Марио Фернандесом. В результате столкновения Фернандес сломал нос и получил сотрясение мозга.
«У Юлдошева есть травма. Она не очень серьезная, все нормально», — добавил Измайлов.
Вчера, 5 марта ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» благодаря голу Юсуфа Языджи на 96-й минуте.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|- : -
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|- : -
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7