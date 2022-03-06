Гендиректор «Нижнего Новгорода» считает, что команда заслужила ничьей в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Могу похвалить своих игроков — ребята бились! Мое мнение, по игре заслужили ничью. Обидно, что проиграли. Могу похвалить игроков — они действительно бились и боролись. Есть ли вопросы к арбитру? Я не комментирую судейство — это моя позиция», — приводит ТАСС слова Измайлова.

Также гендиректор «Нижнего Новгорода» рассказал о состоянии защитника Иброгимхалила Юлдошева, который был заменен после стыка с защитником армейцев Марио Фернандесом. В результате столкновения Фернандес сломал нос и получил сотрясение мозга.

«У Юлдошева есть травма. Она не очень серьезная, все нормально», — добавил Измайлов.

Вчера, 5 марта ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» благодаря голу Юсуфа Языджи на 96-й минуте.