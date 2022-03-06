Хохлов считает, что фаворитов в матче «Динамо» - «Спартак» нет

Экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, что думает о предстоящем матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Думаю, в дерби фаворитов нет. «Динамо» набрало ход, продолжает хорошо играть. Но матч со «Спартаком» — это немного другое, дерби нужно выносить за рамки.

Очень многое будет зависеть от настроя команд: кто лучше настроится на матч, тот и будет иметь преимущество. Как показывает практика, где бы в турнирной таблице не находились команды, дерби проходит немного в другом ключе. Здесь очень важна концентрация, самоотдача и выполнение игровой дисциплины в первую очередь», — цитирует Хохлова «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 19.00 мск.