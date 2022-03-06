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Сегодня, 11:42

Хохлов считает, что фаворитов в матче «Динамо» - «Спартак» нет

Хохлов поделился мнением о предстоящем матче «Спартака» с «Динамо»
Виктория Кравченко
Дмитрий Хохолов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, что думает о предстоящем матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Думаю, в дерби фаворитов нет. «Динамо» набрало ход, продолжает хорошо играть. Но матч со «Спартаком» — это немного другое, дерби нужно выносить за рамки.

Очень многое будет зависеть от настроя команд: кто лучше настроится на матч, тот и будет иметь преимущество. Как показывает практика, где бы в турнирной таблице не находились команды, дерби проходит немного в другом ключе. Здесь очень важна концентрация, самоотдача и выполнение игровой дисциплины в первую очередь», — цитирует Хохлова «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 19.00 мск.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4629725-hohlov-o-matche-dinamo-spartak-derbi-nuzhno-vynosit-za-ramki-favoritov-net.html

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17%

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ИТБ1 (1.5)

13%

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Наполи
Милан

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21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 - : -
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 - : -
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 - : -
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