В воскресенье, 6 марта, состоится матч 20-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В рамках премьер-лиги «Локо» уже две встречи не может обыграть подмосковный клуб. В первом круге команды сыграли вничью 0:0, а в прошлом чемпионате «Химки» обыграли железнодорожников 3:2.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Локомотив» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.