Гендиректор «Локомотива» Леонченко рассказал, почему уволил весь селекционный отдел клуба

Новый гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко дал первое большое интервью в новой роли обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. В частности, он рассказал, почему не только не продлил контракт с бывшим руководителем по зарубежной селекции клуба Андреем Лосюком, но и решил формировать заново весь селекционный отдел, а также ответил на вопросы о деньгах, которыми сегодня располагает клуб на трансферы.

— Ваши первые кадровые шаги — увольнение Владимира Кузьмичева из руководства спортивного департамента и академии, расставание с селекционным отделом в полном составе, непродление договора с Андреем Лосюком и многое другое — говорит о том, что вы в корне не согласны со всем, что происходило в «Локомотиве» до сих пор.

— Большинству работников клуба дается возможность себя проявить. Но есть вещи, которые требовали быстрого вмешательства. Для меня очень важен вопрос работы академии. Сам я вырос в школе московского «Динамо» и застал то время, когда ее возглавлял самый титулованный тренер в истории нашего футбола Гавриил Качалин, а половиной тренерского состава были заслуженные мастера спорта. Для того времени это был топ-уровень.

Для меня академия — это не просто футбольное образование, но и воспитание личности, педагогика. В большой футбол попадают единицы, и важно, чтобы каждый человек, окончив академию, был готов к полноценной жизни. И вопрос руководителя академии здесь очень важен.

Что касается селекционного отдела, то, фактически он отсутствовал. Номинально он существовал, вроде как рассматривались игроки. Но при первом же общении с главным тренером стало ясно, что нормального взаимодействия с этим отделом у него не было. Более того, когда я был назначен, все его сотрудники находились в отпуске.

Понимаю, что первая команда в декабре отдыхает, но с точки зрения работы клуба это важнейший период перед трансферным окном. Требовалось решать много задач, а делать это было некому. В связи со всем этим мы формируем селекционный отдел, по сути, с нуля.

— В клубе больше нет главных ответственных за оба направления — и российское, и зарубежное. Общались ли вы с главным при Кикнадзе по зарубежью — человеком-мемом Лосюком?

— Общение было, мы познакомились. У него закончился трудовой договор, который мы не продлили. У меня другое видение, иные подходы к селекционной работе. У человека, занимающего этот пост, должен быть очень хороший контакт с главным тренером и его штабом в основной и молодежной командах. Здесь же все было абсолютно разрозненно.

Решения по приобретению игроков принимались другими людьми, не имеющими отношения к селекционному отделу.

— После Пабло приобретений на зарубежном направлении в это трансферное окно уже не будет?

— Чтобы активно заниматься зарубежной селекцией, должны совпасть две вещи. Во-первых, свободные места для легионеров. Во-вторых, наличие финансовых ресурсов. Сегодня сложно и с тем, и с другим.

— С деньгами — тоже?

— Да. Не стоит забывать, что даже в последние сезоны, когда у «Локомотива» были доходы от Лиги чемпионов по 25 миллионов евро в год, клуб все равно кредитовался. Деньги от Лиги чемпионов ушли на текущую деятельность. Резервов на зимнее трансферное окно заложено не было. Так что сегодня более актуален поиск возможностей внутри команды, и это прежде всего задача всего тренерского штаба.

— А что по российской селекции на зимнее окно?

— Тут даже не нужно быть крупным специалистом, чтобы знать: предложение игроков на рынке ограничено. Клубы премьер-лиги уже пошли искать игроков даже не в ФНЛ, а в ПФЛ. Поэтому шаги, которые будут предприниматься, имеют целью не только усиление команды, но в первую очередь стабилизацию общей экономической ситуации в клубе.

— В общем, денег на эту трансферную кампанию больше нет?

— Исходя из того, что я увидел и в чем мне пришлось разбираться, — они не были заложены. Николич говорит: «Для меня мои игроки — лучшие». Для меня — тоже. Будем стараться, чтобы каждый максимально реализовал свои возможности. А что касается финансов, то есть еще очень большие обязательства по трансферным контрактам, которые уже были сделаны. Платежи разбиты вперед, они переходят в бюджет не только текущего, но и следующего года.

Обнаружилась и другая проблема. Может, это совпадение, а может, и нет, но 30 декабря к нам пришел иск из ФИФА от предыдущего клуба нашего игрока . Кто-то пытается находить еще возможности, чтобы взыскать средства по уже совершенным переходам футболистов. Для меня эта ситуация не нова. Но то, что подобные обращения следуют точно после смены руководства клуба, не вызывает радостных эмоций и наводит на определенные размышления.

— Чего эти люди хотят?

— Компенсацию за подготовку. Причем заявление в ФИФА было подано даже без предварительной переписки с нашим клубом. Также появляются агенты, которые якобы участвовали в переходах наших игроков. Показывают авторизации от предыдущего руководства.

(Игорь Рабинер)

Полностью первая часть интервью с Владимиром Леонченко