«Тамбов» уволил Георгия Ярцева с поста вице-президента клуба

Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев получил от руководства клуба письмо о своем увольнении. Об этом он сообщил «РБ Спорт» 11 февраля.

«Я только питаюсь слухами, — сказал Ярцев. — Мне пришло письмо на увольнение. Но я толком не в курсе, что происходит. Знаю, что нам нельзя заявлять игроков. Даже своих из молодежки. Все счета арестованы. Дотаций нет из-за долгов».

У «Тамбова» долги по зарплате более 150 миллионов рублей. 8 февраля клуб заявил о банкротстве, заявление не было принято. Ранее, 4 февраля, глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21.