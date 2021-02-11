«Локомотив» забил четыре безответных мяча «Краснодару»

«Локомотив» и «Краснодар» провели товарищеский матч. Исход встречи был решен уже в первом тайме, когда «Локомотив» забил в ворота соперника четыре безответных гола.

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив» — «Краснодар» — 4:0 (4:0)

Голы: Жемалетдинов, 3 (1:0). Лисакович, 14 (2:0). Игнатьев, 32 (3:0). Игнатьев, 42 (4:0).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Куликов, 66), Чорлука, Рыбус, Паблу, Крыховяк, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Камано, Лисакович (Эдер, 82).

«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Чернов, Кабелла, Классон, Вилена (Газинский, 60), Олссон, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 46), Кайо, Берг (Ионов, 67).

Предупреждения: Крыховяк, 27. Камано, 28.

11 февраля. Марбелья. Стадион Футбольный центр «Марбелья».