Хапов заявил, что «Локомотив» назовет имя нового главного тренера

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов заявил, что вряд ли останется на этом посту после окончания сезона.

— Тикнизян, по-моему, провел свой лучший матч в этом сезоне. Были ли какие-то напутственные слова лично для него?

— Наир провел сегодня очень качественный матч, участвовал в атаках. Согласен с вами, что это его лучший матч в сезоне.

— Пообщались ли со Слуцким после матча?

— Нет, сейчас я с ним не пересекся. Перед игрой просто пожелали друг другу хорошей игры.

— Есть ли желание стать главным тренером «Локомотива»?

— Понимаю, что это техническое назначение. Клуб 5-го числа должен обязательно объявить главного тренера.

«Локомотив» набрал 44 очка после 28 туров и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.