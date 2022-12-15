Пивоваров — о продлении контрактов с Кутицким и Гладышевым: «Они хорошо прогрессировали в этом году»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о продлении контрактов с форвардом Ярославом Гладышевым и защитником Александром Кутицким.

«Ребята хорошо прогрессировали в этом году. Мы очень рассчитываем, что они и дальше будут развиваться, поэтому подписали с ними контракты до 2026 года. У них будет достаточно времени, чтобы стать постоянными игроками основы «Динамо», — приводит слова Пивоварова пресс-служба клуба.

20-летний Кутицкий дебютировал в основной команде «Динамо» в феврале 2021 года и с тех пор провел 28 матчей и забил один гол.

Гладышев также выступает за главную команду с прошлого года. 19-летний форвард в 28 играх забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.