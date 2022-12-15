«Динамо» продлило контракты с Гладышевым и Кутицким
«Динамо» продлило контракты с форвардом Ярославом Гладышевым и защитником Александром Кутицким.
Как сообщает пресс-служба клуба, воспитанники академии бело-голубых подписали соглашения до июня 2026 года.
20-летний Кутицкий дебютировал в основной команде в феврале 2021 года и с тех пор провел 28 матчей и забил один гол. Гладышев также выступает за главную команду с прошлого года. 19-летний форвард в 28 играх забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
Источник: ФК Динамо
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|5
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|3
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|3.03
|00:00
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
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Спартак
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|
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
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|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
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|
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|3
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