Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:05

«Динамо» продлило контракты с Гладышевым и Кутицким

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Динамо» продлило контракты с форвардом Ярославом Гладышевым и защитником Александром Кутицким.

Как сообщает пресс-служба клуба, воспитанники академии бело-голубых подписали соглашения до июня 2026 года.

20-летний Кутицкий дебютировал в основной команде в феврале 2021 года и с тех пор провел 28 матчей и забил один гол. Гладышев также выступает за главную команду с прошлого года. 19-летний форвард в 28 играх забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: ФК Динамо
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества
«800! Счастье и наслаждение». Овечкин мощно вошел в историю
В штаб-квартире польской полиции взорвался полученный на Украине подарок
Генштаб ВСУ опроверг временное прекращение огня на Новый год
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экономикой России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Экс-директор академии «Локо»: «Пиняев для «Локомотива» — это очень дорогая сделка»
«Не уверен, что Пиняев спасет «Локо». А в «Спартаке» есть Промес и Мойзес». Где окажется главный талант России?
Агент Захаряна: «Трансфер Арсена в «Челси» все еще вероятен»
Агент Ненахова опроверг информацию о том, что «Локомотив» предложил его клиента другим клубам
Пивоваров — о продлении контрактов с Кутицким и Гладышевым: «Они хорошо прогрессировали в этом году»
Источник: «Локомотив» выкупит у «Крыльев» Пиняева и Глушенкова за 400 миллионов рублей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили: «Сафонов — достойная кандидатура для вратаря хорошего европейского клуба»

«Спартак» поздравил Павлюченко с днем рождения
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости