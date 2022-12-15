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Сегодня, 18:09

Агент Кассьерры рассказал о планах футболиста на ближайшее будущее

Виктория Кравченко
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Агент нападающего «Зенита» Маттео Кассьерры Никос Петропулос рассказал о планах футболиста на будущее.

«Матео не будет рассматривать аренду в другой клуб зимой. Он останется в «Зените», — цитирует Петропулоса Sport24.

В составе питерского клуба Кассьерра провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Ранее футболист выступал в «Сочи».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-15-agent-kassyerry-mateo-ne-budet-rassmatrivat-arendu-v-drugoy-klub-zimoy-on-ostanetsya-v-zenite
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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