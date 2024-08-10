Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров о матче с «Зенитом»: «Обе команды показали свой уровень»

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями от игры команды в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

— Игра боевая. Обе команды показали свой уровень. Были моменты, был пенальти в конце матча. К сожалению, не забили. Будем работать. Почему пенальти бил Нгамале? Это решение игроков. Тренер не назначает пенальтистов? Спросите тренера, — сказал Пивоваров журналистам.

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.