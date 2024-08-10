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Сегодня, 19:45

Газизов назвал сильные качества иранского новичка команды Хосейннеджада

Алина Савинова
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов не скрывает, что в клубе возлагают большие надежды на полузащитника из Ирана Мохаммаджавада Хосейннеджада.

«Очень хороший игрок, с набором футбольных качеств: резкий, двигает мяч вперед, очень хорошо думает, левая нога. Все прекрасно. Какие клубы опередили в борьбе за него? Мы не опередили, просто так получилось. О нем все знают. Это молодой футболист, надеждой Ирана считается этот мальчик. А говорить, что мы кого-то опередили, это будто мы у кого-то выиграли. Я не хочу сегодня такими эпитетами двигать», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

«Динамо» 9 августа объявило о подписании Хосейннеджада. Контракт 21-летнего футболиста с махачкалинским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
8
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
9
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
10
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
11
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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