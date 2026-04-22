Бабаев о возможной отставке Челестини из ЦСКА: «Сейчас не время искать виноватых»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера армейцев Фабио Челестини.
«Сейчас не время для поиска крайних и виноватых. Это было бы самым простым решением. Сейчас нужно делать свою работу и только после этого принимать какие-то взвешенные, подготовленные решения. Мы надеемся, что команде удастся переломить эту очень тяжелую для нас ситуацию.
Я считаю, в данный момент, когда мы все вместе оказались там, где находимся, принимать радикальные решения, зная ситуацию изнутри, настроения команды и позицию лидеров — это путь, который лежит, скорее, в эмоциональной плоскости, нежели в рациональной», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».
После возобновления сезона после зимней паузы ЦСКА провел 8 матчей в РПЛ, в которых одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. С 44 очками армейцы занимают шестое место в турнирной таблице после 26 матчей.
6 мая ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале пути регионов FONBET Кубка России. Перед этим команда Челестини встретится с «Рубином» (25 апреля) и «Зенитом» (2 мая) в РПЛ.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1