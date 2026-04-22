Бабаев о возможной отставке Челестини из ЦСКА: «Сейчас не время искать виноватых»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера армейцев Фабио Челестини.

«Сейчас не время для поиска крайних и виноватых. Это было бы самым простым решением. Сейчас нужно делать свою работу и только после этого принимать какие-то взвешенные, подготовленные решения. Мы надеемся, что команде удастся переломить эту очень тяжелую для нас ситуацию.

Я считаю, в данный момент, когда мы все вместе оказались там, где находимся, принимать радикальные решения, зная ситуацию изнутри, настроения команды и позицию лидеров — это путь, который лежит, скорее, в эмоциональной плоскости, нежели в рациональной», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

После возобновления сезона после зимней паузы ЦСКА провел 8 матчей в РПЛ, в которых одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. С 44 очками армейцы занимают шестое место в турнирной таблице после 26 матчей.

6 мая ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале пути регионов FONBET Кубка России. Перед этим команда Челестини встретится с «Рубином» (25 апреля) и «Зенитом» (2 мая) в РПЛ.

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