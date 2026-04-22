«Оренбург» — «Пари НН»: гости открыли счет с пенальти

«Пари НН» открыл счет в матче против «Оренбурга» в 26-м туре РПЛ — 1:0.

На 41-й минуте с пенальти отличился форвард нижегородцев Адриан Бальбоа. Одиннадцатиметровый был назначен после фола вратаря хозяев Богдана Овсянникова на Реналдо Сефасе, который вышел один на один с голкипером.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 17:30. Газовик (Оренбург)

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