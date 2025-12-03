Гендиректор «Акрона» Клюшев: «Для нас нет каких-то авторитетов. Мы достаточно успешно себя проявляем и с тем же «Зенитом»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова тренера Валерия Карпина об уходе из «Динамо».

— Валерий Карпин в недавнем интервью сказал, что после матча с «Акроном» задумался о том, чтобы прекратить совмещение и сконцентрироваться на сборной. Говорит ли это о работе, которую проделал «Акрон»?

— Мне кажется, эти вещи не связаны между собой. Если смотреть на наши результаты, то, можно сказать, для нас нет каких-то авторитетов. Мы достаточно успешно себя проявляем и с тем же «Зенитом», и с соперниками из нижней части турнирной таблицы. Самое важное, что команда проявляет характер на поле. На мой взгляд, это дорогого стоит.

— Если «Спартак» или «Динамо» обратятся за Зауром Тедеевым, насколько это возможно?

— На сегодняшний день это бессмысленно обсуждать.

«Акрон» с 21 очком занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.