Карпина ответила на вопрос о взаимоотношениях ее мужа с Гусевым

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина прокомментировала слухи о напряженных отношениях между ее мужем и его бывшим помощником в штабе «Динамо» Роланом Гусевым.

— ВГК [Валерий Георгиевич Карпин] совсем в ссоре с Роланом был?

— Не был вообще, — ответила Карпина в соцсетях.

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых был назначен Гусев.