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Гендиректор «Ахмата»: «Талалаевым мы довольны, к нему не было никаких вопросов»

16:47
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» победу над «Химками» (3:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Если мы для кого-то не были фаворитом в этой игре, значит, нас недооценили. Команда показала хорошую игру. Наша задача сейчас — показывать качественный футбол. Андреем Викторовичем мы довольны. К нему не было никаких вопросов», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» набрал 35 очков и вышел на 10-е место в турнирной таблице. «Химки» остались на восьмой строчке (38 очков).

(Владислав Флегонтов, Сергей Федоров)

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