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Черчесов с майкой Гильерме на матче «Локомотив» — «Ростов». Фото

16:47
Станислав Черчесов с майкой в поддержку Гильерме. Фото Скриншот эфира «Матч ТВ»
Станислав Черчесов с майкой в поддержку Гильерме. Фото Скриншот эфира «Матч ТВ»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов показал майку вратаря «Локомотива» Гильерме на стадионе железнодорожников перед игрой команды против «Ростова» в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ.

Станислав Черчесов с майкой в поддержку Гильерме. Фото Скриншот эфира "Матч ТВ"
Станислав Черчесов с майкой в поддержку Гильерме. Фото Скриншот эфира «Матч ТВ»

«Локомотив» подготовил специальные майки в поддержку Гильерме с надписью «Мы — «Локо», мы — вместе» на груди и фамилией игрока на спине. Также вратарь объявил состав «Локомотива» перед матчем с «Ростовом».

Публикация от Футбольныи? клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)

Железнодорожники организовали акцию поддержки Гильерме после дисквалификации футболиста за поведение в матче 25-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:0). 35-летний футболист был отстранен КДК РФС на 2 матча.

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