Черчесов с майкой Гильерме на матче «Локомотив» — «Ростов». Фото
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов показал майку вратаря «Локомотива» Гильерме на стадионе железнодорожников перед игрой команды против «Ростова» в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ.
«Локомотив» подготовил специальные майки в поддержку Гильерме с надписью «Мы — «Локо», мы — вместе» на груди и фамилией игрока на спине. Также вратарь объявил состав «Локомотива» перед матчем с «Ростовом».
Железнодорожники организовали акцию поддержки Гильерме после дисквалификации футболиста за поведение в матче 25-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:0). 35-летний футболист был отстранен КДК РФС на 2 матча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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