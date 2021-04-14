«Спартак» разгромил «Строгино» в матче молодежного первенства

«Спартак» одержал разгромную победу над «Строгино» (4:0) в матче 21-го тура молодежного первенства по футболу. Встреча прошла в Москве.

В составе красно-белых дубль оформил Николай Кутателадзе, еще по разу забили Максим Лайкин и Дамир Шайхтдинов.

С 53-й минуты матча «Строгино» играло в меньшинстве — с поля был удален Александр Канаплин.

Молодежные команды

21-й тур

«Строгино — мол.» (Москва) — «Спартак — мол.» (Москва) — 0:4 (0:2)

Голы: Кутателадзе, 2 (0:1). Кутателадзе, 11 (0:2). Лайкин, 51 (0:3). Шайхтдинов, 81 (0:4).

Удаление: Канаплин (Строгино — мол.), 53.

Судья: Чаплыгин (Москва).

14 апреля. Москва. Стадион «Янтарь».