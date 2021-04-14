«Спартак» разгромил «Строгино» в матче молодежного первенства
19:24
«Спартак» одержал разгромную победу над «Строгино» (4:0) в матче 21-го тура молодежного первенства по футболу. Встреча прошла в Москве.
В составе красно-белых дубль оформил Николай Кутателадзе, еще по разу забили Максим Лайкин и Дамир Шайхтдинов.
С 53-й минуты матча «Строгино» играло в меньшинстве — с поля был удален Александр Канаплин.
Молодежные команды
21-й тур
«Строгино — мол.» (Москва) — «Спартак — мол.» (Москва) — 0:4 (0:2)
Голы: Кутателадзе, 2 (0:1). Кутателадзе, 11 (0:2). Лайкин, 51 (0:3). Шайхтдинов, 81 (0:4).
Удаление: Канаплин (Строгино — мол.), 53.
Судья: Чаплыгин (Москва).
14 апреля. Москва. Стадион «Янтарь».
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