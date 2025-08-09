Айдамиров: «Черчесову никому и ничего доказывать не надо. Мы рады, что он у нас в «Ахмате»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» первую победу команды под руководством Станислава Черчесова.

«Станислав Саламович большой специалист. Ему никому и ничего доказывать не надо. Мы рады, что он у нас в команде. Она сплотилась и показывает на данном этапе эмоциональный боевой футбол с полной самоотверженностью. А болельщики после таких эмоций обязательно придут на стадион. Уверен, что на следующих матчах их будет больше», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» после четвертого тура набрал три очка и занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.

6 августа «Ахмат» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды. Соглашение с 61-летним специалистом рассчитано на три года. Ранее Черчесов уже возглавлял грозненский клуб — с 2011 по 2013 год.