Айдамиров о победе «Ахмата» над «Зенитом»: «Эмоции переполняют»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» победу команды в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

«Мы очень рады этой победой. Она была нам очень нужна. Поздравляю всю команду, болельщиков, тренерский штаб с тремя очками. Эмоции переполняют. Для команды было важно в эмоциональном плане победить «Зенит», и мы это сделали», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» после четвертого тура набрал три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.