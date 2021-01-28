Гендир «Тамбова» рассказала о встрече с Прядкиным

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала «СЭ» итоги встречи с главой Российской премьер-лиги Сергеем Прядкиным.

Ранее о встрече сообщил «РИА Новости» со ссылкой на источник.

— Откуда знают, что у меня с Прядкиным была встреча? Да, была такая рабочая встреча, доложила ситуацию.

— Какие-то предложения у Прядкина были?

— Я, к сожалению, не могу озвучить. Встреча была «без галстуков». Каких-то конкретных результатов и решений, конечно, нет. Сергей Геннадьевич из кармана нам денег даст?

— Обсуждался вопрос о том, что «Тамбов» может доиграть сезон молодежным составом?

— Вы меня услышьте — можно доиграть молодежкой, пенсионерами и кем угодно. Вопрос — на что доиграть. Вопрос стоит в деньгах. У нас нет денег. Кем доигрывать, если нет денег? Для того, чтобы доиграть это кем-нибудь, нужны финансовые вливания, поступления. У нас их пока нет. Молодежку не надо одевать, кормить, везти на игру, платить за стадион не надо? Денег нет. Очень сложно. Давайте дождемся 31 числа и будем от этого плясать.

Напомним, что из-за финансовых проблем «Тамбов» может сняться с чемпионата России. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

(Константин Колмаков)