Вратарь «Ростова» Бабурин удален на второй минуте матча с «Марбельей»
13:57
Вратарь «Ростова» Егор Бабурин был удален на второй минуте контрольного матча против «Марбельи», сообщает клубная пресс-служба.
Голкипер российского клуба нарушил правила на форварде соперника во время выхода один на один и получил прямую красную карточку. Его место в воротах занял Максим Рудаков.
Ростовчане после первой части сезона занимают пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 32 очками.
2?? Егор Бабурин удален с поля. Нападающий соперников вышел один на один, вратарь нашей команды нарушил правила.— Football Club Rostov (@rostovfc) January 28, 2021
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