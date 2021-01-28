Вратарь «Ростова» Бабурин удален на второй минуте матча с «Марбельей»

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин был удален на второй минуте контрольного матча против «Марбельи», сообщает клубная пресс-служба.

Голкипер российского клуба нарушил правила на форварде соперника во время выхода один на один и получил прямую красную карточку. Его место в воротах занял Максим Рудаков.

Ростовчане после первой части сезона занимают пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 32 очками.