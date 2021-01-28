Одоевский рассказал, у кого из игроков «Зенита» самый сильный удар

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский в интервью клубной пресс-службе рассказал, у кого из партнеров по команде самый сильный удар.

«Скажу так, все парни из Латинской Америки бьют неприятно. Малком классно смещается в центр, и перед ним весь створ — может и вправо, и влево хорошо ударить. Вендел очень хитро бьет — вроде и несильно, но мяч точно в самый угол летит. У Дугласа очень сильный и подкрученный удар, он мне еще с самых первых тренировок запомнился, как и у Ярослава Ракицкого», — сказал Одоевский.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 18-летний голкипер ни разу не выходил на поле. В Молодежном первенстве России Одоевский провел 8 матчей и пропустил два мяча.