Одоевский рассказал, у кого из игроков «Зенита» самый сильный удар
Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский в интервью клубной пресс-службе рассказал, у кого из партнеров по команде самый сильный удар.
«Скажу так, все парни из Латинской Америки бьют неприятно. Малком классно смещается в центр, и перед ним весь створ — может и вправо, и влево хорошо ударить. Вендел очень хитро бьет — вроде и несильно, но мяч точно в самый угол летит. У Дугласа очень сильный и подкрученный удар, он мне еще с самых первых тренировок запомнился, как и у Ярослава Ракицкого», — сказал Одоевский.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 18-летний голкипер ни разу не выходил на поле. В Молодежном первенстве России Одоевский провел 8 матчей и пропустил два мяча.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-01-28-daniil-odoevskiy-posle-rukopozhatiya-valdesa-bylo-mnogo-shutok-kogda-v-barselonu-a-ty-ego-syn-uzhe-k.htm
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