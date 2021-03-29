Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала «СЭ» новость о проверке следственного комитета. Ранее «РБ Спорт» сообщил, что сотрудники следственного комитета РФ провели выемку документов в офисе «Тамбова».

«Это стандартная процедура по уголовному делу, по той статье, в которой меня подозревают. Должны провести экспертизу, действительно ли я не могла выдать деньги или они у меня были и я их потратила на виллу в Испании или на «Мазератти». Приехали, забрали и уехали. Ничего страшного не произошло. Идет расследование, в рамках расследования положено провести экономическую экспертизу. Если бы деньги были, а я их потратила с целью личного обогащение, то срок. А если денег не было или они были и были потрачены на зарплату, то надеюсь, что не посадят. Как-то так», — сказала Коновалова «СЭ».

За период с июня по ноябрь 2020 года размер задолженности составлял около 150 миллионов рублей. Долги «Табмова» образовались после того, как региональные власти перестали выплачивать клубу деньги в июне прошлого года.

(Константин Колмаков)

«Тамбов» с 13 очками занимает последнее место в Тинькофф РПЛ после 23 туров.