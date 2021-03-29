Восемь вопросов «Тамбову»: манипуляции с заявкой, странные трансферы и авторитетный переводчик

Объясните.

На прошлой неделе мы узнали , что футболисты « Тамбова » могут быть замешаны в мутных делах со ставками . Пока доказательств нет — только подтвержденная информация о проверке со стороны РФС .

По информации metaratings.ru, у РФС возникли вопросы к Александру Еркину и Дмитрию Герману . Телеграм - канал « Мутко против » сообщает , что те обеспечивали нужный «тотал » ( количество голов ) в таймах , а также « будет ли пенальти ».

Никого ни в чем не обвиняю , просто хочу задать вопросы .

— Зачем « Тамбов » подписал футболистов 30+ из каких - то непонятных клубов ?

В последний день зимнего периода дозаявок (25 февраля) « Тамбов » заявил 17 футболистов . Большинство из них - молодые арендованные игроки плюс несколько более опытных игроков .

На этом фоне выделяются три игрока ( есть еще несколько странных заявок , но о них чуть позже ):

— Родион Сямук ( вратарь ), Белоруссия , 1989 года рождения ;

— Дмитрий Герман ( полузащитник ), Белоруссия , 1988 год рождения ;

— Александр Еркин ( полузащитник ), Россия , 1989 год рождения .

Предыдущим клубом Германа и Еркина была « Ноа Юрмала » ( до 2021 года клуб базировался в Даугавпилсе и носил название « Локомотив »). Сямук в 2020- м провел 5 матчей в « Торпедо - БелАЗ ».

« Мутко против » подтверждает информацию metaratings.ru, что вопросы возникли именно к Еркину и Герману . Источник телеграм - канала в клубе также сообщает , что в организации нужных результатов подозреваются еще несколько футболистов . Среди них — Зураб Гигашвили , Фахрод Васиев и Родион Сямук (н а данный момент никаких реальных подтверждений этому нет ).

Можно сказать , что любой команде для достижения определенного результата нужны опытные футболисты . Зачем такие игроки « Тамбову », у которого нет цели сохранения места в РПЛ ? Задач никаких . На мой взгляд , вторая цель сохранения « Тамбова » после целостности лиги — практика для молодых .

— Почему футболисты « Тамбова » так часто фолят в своей штрафной в концовках матчей ?

Дмитрий Герман , который вышел на поле на 84- й минуте матча с « Краснодаром », так играет в своей штрафной при счете 0:3.

Этот пенальти заработал Александр Еркин на 88- й минуте матча с « Динамо » при счете 0:1.

— В чем спортивный принцип , если даже главный босс « Тамбова » не видит перспектив у клуба ?

Мы понимаем , что у «Тамбова » нет цели остаться в РПЛ — есть даже формальное подтверждение . Спортивный директор клуба Павел Худяков ( его называют главным человеком в « Тамбове », несмотря на формальную должность спортивного директора ) уже официально объявил , что с 16 мая он становится генеральным директором « Кубани ». 16 мая будет сыгран последний тур текущего сезона РПЛ .

Худяков даже не допускает , что команда может зацепиться за стыковые матчи ? Сейчас клуб отделяют четыре очка от стыков . На момент объявления о переходе в « Кубань», « Тамбов » был в одном очке от 14 места . А в РПЛ и РФС нам рассказывали , что клуб должен доиграть сезона для « сохранения спортивной целостности » соревнования .

— Есть ли в деятельности Худякова конфликт интересов ?

Худяков уже давно сотрудничает с « Кубанью ». 3 марта состоялась пресс - конференция краснодарского клуба , где он сам сказал , что уже работает в качестве внештатного консультанта клуба .

За последние три месяца в « Кубань » ( сейчас в ПФЛ ) перешли пять футболистов , последним клубом которых был « Тамбов ». Все они пришли в статусе свободных агентов .

— Как объяснить переходы Артема Архипова из « Тамбова » и обратно в течении нескольких дней ?

Больше всего меня заинтересовал переход из « Тамбова » в « Кубань » нападающего Артема Архипова . С 1 января 2014 года Архипов принадлежит « Тамбову ». С тех пор его четыре раза отдавали в аренду . 17 февраля он на правах свободного агента перешел в « Кубань ». А 21 февраля его арендовал « Тамбов ».

25 февраля новость о трансфере нападающего появилась на официальном сайте клуба с заголовком: « Артем Архипов вернулся в « Тамбов ». В тексте нет ни слова про « Кубань » и про то , что это аренда . В соседней новости про переход Юрия Бавина из « Урала » отмечено , что это аренда , как и у остальных игроков , которые пришли на этих условиях .

На сайте « Кубани » есть новость о переходе Архипова , про его аренду в « Тамбов » информации нет . Об том , что это именно арендное соглашение пишет Transfermarkt.

— Зачем « Тамбов » в последний день трансферного окна отзаявил трёх футболистов ?

Клуб убрал из заявки :

— Никиту Чагрова ( вратарь ), Россия , 1995 года рождения ;

— Дмитрия Меренчукова ( нападающий ), Россия , 1999 года рождения ;

— Саида Алиева ( нападающий ), Россия , 1998 года рождения .

Первые двое перешли в « Тамбов » летом 2020 года . Алиева заявили 20 февраля 2021 года, на следующий день он сыграл в основном составе в матче Кубка против « Локомотива », а через четыре дня был отзаявлен . Когда - нибудь видели такое ?

Очевидно , что «Тамбов » отзаявил эту тройку для освобождения места в заявке .

Чуть выше я называл трех футболистов ( Еркин , Герман , Сямук ), которых заявили в последний день . Но не могу утверждать , что заявку чистили именно под них .

Есть и другие примеры — нападающий Саид - Али Ахмаев (1996 года рождения ). Его заявили 25 февраля . Никогда не играл на уровне РПЛ . Последний клуб - « Арарат - Москва ». За « Тамбов » у него пока ни одной минуты .

— Как Эдуард Сафонов стал переводчиком « Тамбова »? В чем его задачи ?

Согласно сайту РПЛ , за «Тамбов » заявлен функционер Эдуард Сафонов . Его часто называют человеком , имеющим отношение к агентской деятельности ( в частности издание « Спорт день за днем » упоминало его в материалах про « трансфер » Сутормина из « Оренбурга » в « Рубин »).

В 2000- х Сафонов был одним из руководителей « Рубина ».

Фамилия Сафонова фигурировала в новостях о ходе резонансного процесса над ОПС « Севастопольские ». По его итогам Рустем Сайманов ( на момент задержания - спортивный директор « Рубина ») был осужден на 8,5 лет . Эдуарда называли одним из членов преступного сообщества и участником покушений в конце 90- х в материалах « БО » с судебных заседаний .

До лета 2019 года Эдуард работал селекционером « Оренбурга », а 10 июля 2020- го Сафонова заявили как тренера « Тамбова ».

26 июня 2020- го Сафонова отзаявили . 7 марта 2021- го снова заявили — уже как переводчика . Профиля Сафонова нет на официальном сайте клуба .

В заявке « Тамбова» — один нигериец и один македонец . Кому из них Сафонов переводит ?