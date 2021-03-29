Восемь вопросов «Тамбову»: манипуляции с заявкой, странные трансферы и авторитетный переводчик
Объясните.
На прошлой неделе мы узнали, что футболисты «Тамбова» могут быть замешаны в мутных делах со ставками. Пока доказательств нет — только подтвержденная информация о проверке со стороны РФС.
По информации metaratings.ru, у РФС возникли вопросы к Александру Еркину и Дмитрию Герману. Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что те обеспечивали нужный «тотал» (количество голов) в таймах, а также «будет ли пенальти».
Никого ни в чем не обвиняю, просто хочу задать вопросы.
— Зачем «Тамбов» подписал футболистов 30+ из каких-то непонятных клубов?
В последний день зимнего периода дозаявок (25 февраля) «Тамбов» заявил 17 футболистов. Большинство из них - молодые арендованные игроки плюс несколько более опытных игроков.
На этом фоне выделяются три игрока (есть еще несколько странных заявок, но о них чуть позже):
— Родион Сямук (вратарь), Белоруссия, 1989 года рождения;
— Дмитрий Герман (полузащитник), Белоруссия, 1988 год рождения;
— Александр Еркин (полузащитник), Россия, 1989 год рождения.
Предыдущим клубом Германа и Еркина была «Ноа Юрмала» (до 2021 года клуб базировался в Даугавпилсе и носил название «Локомотив»). Сямук в 2020-м провел 5 матчей в «Торпедо-БелАЗ».
«Мутко против» подтверждает информацию metaratings.ru, что вопросы возникли именно к Еркину и Герману. Источник телеграм-канала в клубе также сообщает, что в организации нужных результатов подозреваются еще несколько футболистов. Среди них — Зураб Гигашвили, Фахрод Васиев и Родион Сямук (на данный момент никаких реальных подтверждений этому нет).
Можно сказать, что любой команде для достижения определенного результата нужны опытные футболисты. Зачем такие игроки «Тамбову», у которого нет цели сохранения места в РПЛ? Задач никаких. На мой взгляд, вторая цель сохранения «Тамбова» после целостности лиги — практика для молодых.
— Почему футболисты «Тамбова» так часто фолят в своей штрафной в концовках матчей?
Дмитрий Герман, который вышел на поле на 84-й минуте матча с «Краснодаром», так играет в своей штрафной при счете 0:3.
Этот пенальти заработал Александр Еркин на 88-й минуте матча с «Динамо» при счете 0:1.
— В чем спортивный принцип, если даже главный босс «Тамбова» не видит перспектив у клуба?
Мы понимаем, что у «Тамбова» нет цели остаться в РПЛ — есть даже формальное подтверждение. Спортивный директор клуба Павел Худяков (его называют главным человеком в «Тамбове», несмотря на формальную должность спортивного директора) уже официально объявил, что с 16 мая он становится генеральным директором «Кубани». 16 мая будет сыгран последний тур текущего сезона РПЛ.
Худяков даже не допускает, что команда может зацепиться за стыковые матчи? Сейчас клуб отделяют четыре очка от стыков. На момент объявления о переходе в «Кубань», «Тамбов» был в одном очке от 14 места. А в РПЛ и РФС нам рассказывали, что клуб должен доиграть сезона для «сохранения спортивной целостности» соревнования.
— Есть ли в деятельности Худякова конфликт интересов?
Худяков уже давно сотрудничает с «Кубанью». 3 марта состоялась пресс-конференция краснодарского клуба, где он сам сказал, что уже работает в качестве внештатного консультанта клуба.
За последние три месяца в «Кубань» (сейчас в ПФЛ) перешли пять футболистов, последним клубом которых был «Тамбов». Все они пришли в статусе свободных агентов.
— Как объяснить переходы Артема Архипова из «Тамбова» и обратно в течении нескольких дней?
Больше всего меня заинтересовал переход из «Тамбова» в «Кубань» нападающего Артема Архипова. С 1 января 2014 года Архипов принадлежит «Тамбову». С тех пор его четыре раза отдавали в аренду. 17 февраля он на правах свободного агента перешел в «Кубань». А 21 февраля его арендовал «Тамбов».
25 февраля новость о трансфере нападающего появилась на официальном сайте клуба с заголовком: «Артем Архипов вернулся в «Тамбов». В тексте нет ни слова про «Кубань» и про то, что это аренда. В соседней новости про переход Юрия Бавина из «Урала» отмечено, что это аренда, как и у остальных игроков, которые пришли на этих условиях.
На сайте «Кубани» есть новость о переходе Архипова, про его аренду в «Тамбов» информации нет. Об том, что это именно арендное соглашение пишет Transfermarkt.
— Зачем «Тамбов» в последний день трансферного окна отзаявил трёх футболистов?
Клуб убрал из заявки:
— Никиту Чагрова (вратарь), Россия, 1995 года рождения;
— Дмитрия Меренчукова (нападающий), Россия, 1999 года рождения;
— Саида Алиева (нападающий), Россия, 1998 года рождения.
Первые двое перешли в «Тамбов» летом 2020 года. Алиева заявили 20 февраля 2021 года, на следующий день он сыграл в основном составе в матче Кубка против «Локомотива», а через четыре дня был отзаявлен. Когда-нибудь видели такое?
Очевидно, что «Тамбов» отзаявил эту тройку для освобождения места в заявке.
Чуть выше я называл трех футболистов (Еркин, Герман, Сямук), которых заявили в последний день. Но не могу утверждать, что заявку чистили именно под них.
Есть и другие примеры — нападающий Саид-Али Ахмаев (1996 года рождения). Его заявили 25 февраля. Никогда не играл на уровне РПЛ. Последний клуб - «Арарат-Москва». За «Тамбов» у него пока ни одной минуты.
— Как Эдуард Сафонов стал переводчиком «Тамбова»? В чем его задачи?
Согласно сайту РПЛ, за «Тамбов» заявлен функционер Эдуард Сафонов. Его часто называют человеком, имеющим отношение к агентской деятельности (в частности издание «Спорт день за днем» упоминало его в материалах про «трансфер» Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин»).
В 2000-х Сафонов был одним из руководителей «Рубина».
Фамилия Сафонова фигурировала в новостях о ходе резонансного процесса над ОПС «Севастопольские». По его итогам Рустем Сайманов (на момент задержания - спортивный директор «Рубина») был осужден на 8,5 лет. Эдуарда называли одним из членов преступного сообщества и участником покушений в конце 90-х в материалах «БО» с судебных заседаний.
До лета 2019 года Эдуард работал селекционером «Оренбурга», а 10 июля 2020-го Сафонова заявили как тренера «Тамбова».
26 июня 2020-го Сафонова отзаявили. 7 марта 2021-го снова заявили — уже как переводчика. Профиля Сафонова нет на официальном сайте клуба.
В заявке «Тамбова» — один нигериец и один македонец. Кому из них Сафонов переводит?
— В чем сейчас главная цель существования «Тамбова»?
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