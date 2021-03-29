Гендиректор «Тамбова»: «У меня нет оснований обвинять футболистов в игре на ставках»
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала «СЭ» информацию об игре футболистов «Тамбова» Дмитрия Германа и Александра Еркина на ставках.
«Про ставки придумали вы, — заявила Коновалова «СЭ». — Ни в одном официальном документе РФС это не написано. В РФС их вызвали, чтобы задать некоторые вопросы по возможному влиянию на исход матча. Так написано официально. Естественно, произошел разговор с футболистами в присутствии главного тренера и спортивного директора. Я при разговоре не присутствовала. Давайте отталкиваться от того, что у нас есть презумпция невиновности. Если они сделали что-то противоправное, нарушающее футбольный регламент, то они будут отвечать. Если нет, значит, нет. Пока обвинять кого-то в чем-то я не вижу никаких оснований — у меня нет доказательств».
Также Коновалова отметила, что клуб не обвиняет футболистов и будет ждать решения РФС. Однако главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отстранил футболистов от тренировок, «дабы не развивать кашу».
Сегодня стало известно, что остраненные по подозрению в игре на ставках футболисты «Тамбова» вызваны в Российский футбольный союз (РФС) на 2 апреля для дачи показаний.
«Тамбов» с 13 очками занимает последнее место в Тинькофф РПЛ после 23 туров.
(Константин Колмаков)
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