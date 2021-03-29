Радимов сравнил уход Дриусси из «Зенита» с уходом Роналду из «Реала»

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал возможный уход аргентинского нападающего питерской команды Себастьяна Дриусси. В ходе общения с фанатами «Ривер Плейта» в Twitch футболист написал: «Я вернусь в июне» (El Intransigente).

«Почему уходит? Это вопрос не ко мне. С этим надо обращаться к главному тренеру «Зенита» Сергею Богдановичу Семаку. Он работает с Дриусси, поэтому его и надо спрашивать. Надо знать внутреннюю кухню, но наверняка между главным тренером и Себастьяном велись разговоры. Потеряет ли «Зенит» в игре? Дриусси — хороший футболист. Все имеет конец, и Криштиану Роналду когда-то уходил из мадридского «Реала». Жизнь такая штука, которая не стоит на месте».

Дриусси, который перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» в 2017 году за 15 миллионов евро, в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ провел 11 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.

(Артем Бухаев)