В «Базеле» заявили, что ведут продвинутые переговоры с ЦСКА по трансферу Чалова

Президент швейцарского «Базеля» Давид Деген прокомментировал вероятность трансфера форварда ЦСКА Федора Чалова.

«Да, Чалов действительно может перейти в «Базель». Мы ведем продвинутые переговоры с ЦСКА», — приводит слова Дегена Sport24.

В сезоне-2021/22 нападающий забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за ЦСКА. Контракт 23-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.