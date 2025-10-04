Газзаев о «Зените»: «Игроки должны понимать, что у них есть только одно место — первое»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением об игре «Зенита» в РПЛ в сезоне-2025/26.

Команда занимает третье место в турнирной таблице с 20 очками. В субботу, 4 октября команда из Санкт-Петербурга сыграла вничью с «Акроном» (1:1).

«Зенит» всегда должен идти на первом месте, учитывая его возможности и условия. Игроки всегда должны находить для себя мотивацию. Это сложно, но они обязаны это делать. Семак — опытный тренер, уверен, что он выйдет из этого положения. Футболисты должны понимать, что у «Зенита» есть только одно место — первое. Мест со второго по шестнадцатое не существует. А авторитет главного тренера должен помочь команде это понять», — сказал Газзаев «СЭ».

В следующем, 12-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде против «Сочи».