Газзаев считает, что стоимость телевизионных прав на показ футбола в России должна вырасти в 40 раз

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев дал интервью «СЭ». Он затронул тему реформ.

— Футбол в России должен активно развиваться, для этого созданы все условия в плане инфраструктуры.

Мы должны выходить на самые передовые позиции в европейском футболе. Топтаться на месте ни в коем случае нельзя. Уже шесть лет говорю о том, что необходимо расширить премьер-лигу и сократить вдвое количество профессиональных клубов, потому что региональные бюджеты уже не выдерживают, что приводит к банкротству команд. В идеале все клубы должны финансироваться за счет частных инвестиций или государственно-частного партнерства.

А ключевой вопрос — конечно же, увеличение стоимости телевизионных прав. Цена телевизионного контракта должны вырасти как минимум в 40 раз! Если этого рано или поздно не случится, мы так и останемся на задворках европейского футбола. Мы должны сами себе признаться, что определенные вещи делаются неверно, и многое пора менять. Ведь если бы наша спортивная система была правильной, у нас давно была бы самая богатая лига мира — и наши клубы выиграли бы все возможные международные турниры. Вот только почему-то это не так. Значит, нужны перемены, реформы, — заявил Газзаев. (Дмитрий Симонов)

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