Газзаев: «Как Березуцких можно было называть деревянными?! Непрофессионально!»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, как при нем получили шанс в команде Василий и Алексей Березуцкие.
— В конце 2001 года вы возглавили ЦСКА.
— Когда я получил приглашение от Евгения Гинера, мы сели, несколько часов обсуждали, как будем выстраивать клуб, команду. Поняли, что надо все начинать с чистого листа. Благодарен Евгению Леннорычу за поддержку. Ведь сразу же предстояло провести серьезную ротацию. Расстаться с 14 футболистами и взять на их места новичков. Задача, скажу я вам, не из легких. И болельщики не сразу поняли мои решения. Но мы выбрали свою линию, я дал шанс молодежи. Например, Березуцким. В команде появились Шемберас, Гусев и многие другие. Специально созвали пресс-конференцию, и я объяснил, что для чемпионства нам нужны соответствующие футболисты. С определенным уровнем и, самое главное, с менталитетом победителей. С духом!
— Березуцких многие специалисты называли «деревянными».
— Ну что значит — «деревянные»? Это вообще не профессиональный подход. Тренер должен увидеть в игроке сильные качества и их развивать. Показатель успешности тренера заключается не только в результатах команды (это, конечно, тоже важно), а в прогрессе подопечных. Молодые Березуцкие начали под нашим руководством прибавлять, заматерели. И потом долгие годы уже невозможно было представить ЦСКА без братьев. А сколько мне доставалось от вашего брата? Сколько гадостей писали про меня и мое решение дать шанс Василию и Алексею... Но я не дрогнул. Сказал ребятам: «Я вам доверяю. От вас требуется лишь одно — хорошо работать».
Алексей играл в ЦСКА с 2001 по 2018 год. На данный момент он входит в тренерский штаб армейцев.
Василий с 2002 по 2018 год. На данный момент он является ассистентом главного тренера клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0