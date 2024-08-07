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Газзаев: «Как Березуцких можно было называть деревянными?! Непрофессионально!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, как при нем получили шанс в команде Василий и Алексей Березуцкие.

— В конце 2001 года вы возглавили ЦСКА.

— Когда я получил приглашение от Евгения Гинера, мы сели, несколько часов обсуждали, как будем выстраивать клуб, команду. Поняли, что надо все начинать с чистого листа. Благодарен Евгению Леннорычу за поддержку. Ведь сразу же предстояло провести серьезную ротацию. Расстаться с 14 футболистами и взять на их места новичков. Задача, скажу я вам, не из легких. И болельщики не сразу поняли мои решения. Но мы выбрали свою линию, я дал шанс молодежи. Например, Березуцким. В команде появились Шемберас, Гусев и многие другие. Специально созвали пресс-конференцию, и я объяснил, что для чемпионства нам нужны соответствующие футболисты. С определенным уровнем и, самое главное, с менталитетом победителей. С духом!

— Березуцких многие специалисты называли «деревянными».

— Ну что значит — «деревянные»? Это вообще не профессиональный подход. Тренер должен увидеть в игроке сильные качества и их развивать. Показатель успешности тренера заключается не только в результатах команды (это, конечно, тоже важно), а в прогрессе подопечных. Молодые Березуцкие начали под нашим руководством прибавлять, заматерели. И потом долгие годы уже невозможно было представить ЦСКА без братьев. А сколько мне доставалось от вашего брата? Сколько гадостей писали про меня и мое решение дать шанс Василию и Алексею... Но я не дрогнул. Сказал ребятам: «Я вам доверяю. От вас требуется лишь одно — хорошо работать».

Алексей играл в ЦСКА с 2001 по 2018 год. На данный момент он входит в тренерский штаб армейцев.

Василий с 2002 по 2018 год. На данный момент он является ассистентом главного тренера клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого.

Полностью интервью Валерия Газзаева читайте на «СЭ»

Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Валерий Газзаев
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

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Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
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Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
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Факел

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