Газзаев: «Была эпоха Яшина, Дасаева. А сейчас мы живем в эпоху Акинфеева»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, как в команде появился голкипер Игорь Акинфеев.

— Гордитесь тем, что именно вы открыли Акинфееву дорогу в большой футбол?

— Гордость — пожалуй, слишком громкое слово. Но принял участие в развитии его карьеры. У нас сложилась непростая ситуация с вратарями, кто-то выбыл из строя из-за травмы. И вот я как-то пошел посмотреть в Москве турнир юношеских команд. И в составе сборной столицы мне приглянулся один вратарь. Говорю своим помощникам: «А что это за парень? Весьма неплох. Ногами хорошо играет». А мне отвечают, что он тренируется в системе ЦСКА. «Что ж, — отвечаю я. — Пусть завтра приезжает тренироваться с основой в Архангельское». Это был Игорь Акинфеев.

— И он на первой же тренировке произвел на вас сильное впечатление?

— После нее подошел к Игорю и сказал: «Ну все, с сегодняшнего дня ты уже будешь работать с нами» (улыбается). И вот он, минуя дубль, довольно быстро стал первым номером. Поехал с нами на сборы, а потом уже и дебютировал за основу ЦСКА. Психологически очень устойчивым был. Не сломить! Это весьма важное качество для вратарей. Сразу же начал «гонять» более опытных защитников. Мог в 16 лет и голос повысить, если видел, что они где-то недобегают. Командовал, руководил обороной как надо. Талант и профессионал до мозга костей. Легенда ЦСКА. Раньше была эпоха Яшина, потом эпоха Дасаева, а сейчас мы живем в эпоху Акинфеева.

К сожалению, мы теряем многих способных ребят при переходе из юношеского футбола во взрослый. Часто при первой же неудаче тренер сажает молодого парня в запас и больше шансов не дает. Тут нужно терпение и доверие! Не надо сразу ждать феерии от неопытных еще парней. Учитывайте их психологию. Мало кто в таком возрасте демонстрирует стабильность!

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