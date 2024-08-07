Газзаев: «Была эпоха Яшина, Дасаева. А сейчас мы живем в эпоху Акинфеева»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, как в команде появился голкипер Игорь Акинфеев.
— Гордитесь тем, что именно вы открыли Акинфееву дорогу в большой футбол?
— Гордость — пожалуй, слишком громкое слово. Но принял участие в развитии его карьеры. У нас сложилась непростая ситуация с вратарями, кто-то выбыл из строя из-за травмы. И вот я как-то пошел посмотреть в Москве турнир юношеских команд. И в составе сборной столицы мне приглянулся один вратарь. Говорю своим помощникам: «А что это за парень? Весьма неплох. Ногами хорошо играет». А мне отвечают, что он тренируется в системе ЦСКА. «Что ж, — отвечаю я. — Пусть завтра приезжает тренироваться с основой в Архангельское». Это был Игорь Акинфеев.
— И он на первой же тренировке произвел на вас сильное впечатление?
— После нее подошел к Игорю и сказал: «Ну все, с сегодняшнего дня ты уже будешь работать с нами» (улыбается). И вот он, минуя дубль, довольно быстро стал первым номером. Поехал с нами на сборы, а потом уже и дебютировал за основу ЦСКА. Психологически очень устойчивым был. Не сломить! Это весьма важное качество для вратарей. Сразу же начал «гонять» более опытных защитников. Мог в 16 лет и голос повысить, если видел, что они где-то недобегают. Командовал, руководил обороной как надо. Талант и профессионал до мозга костей. Легенда ЦСКА. Раньше была эпоха Яшина, потом эпоха Дасаева, а сейчас мы живем в эпоху Акинфеева.
К сожалению, мы теряем многих способных ребят при переходе из юношеского футбола во взрослый. Часто при первой же неудаче тренер сажает молодого парня в запас и больше шансов не дает. Тут нужно терпение и доверие! Не надо сразу ждать феерии от неопытных еще парней. Учитывайте их психологию. Мало кто в таком возрасте демонстрирует стабильность!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0