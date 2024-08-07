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Газзаев: «Была эпоха Яшина, Дасаева. А сейчас мы живем в эпоху Акинфеева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, как в команде появился голкипер Игорь Акинфеев.

— Гордитесь тем, что именно вы открыли Акинфееву дорогу в большой футбол?

— Гордость — пожалуй, слишком громкое слово. Но принял участие в развитии его карьеры. У нас сложилась непростая ситуация с вратарями, кто-то выбыл из строя из-за травмы. И вот я как-то пошел посмотреть в Москве турнир юношеских команд. И в составе сборной столицы мне приглянулся один вратарь. Говорю своим помощникам: «А что это за парень? Весьма неплох. Ногами хорошо играет». А мне отвечают, что он тренируется в системе ЦСКА. «Что ж, — отвечаю я. — Пусть завтра приезжает тренироваться с основой в Архангельское». Это был Игорь Акинфеев.

— И он на первой же тренировке произвел на вас сильное впечатление?

— После нее подошел к Игорю и сказал: «Ну все, с сегодняшнего дня ты уже будешь работать с нами» (улыбается). И вот он, минуя дубль, довольно быстро стал первым номером. Поехал с нами на сборы, а потом уже и дебютировал за основу ЦСКА. Психологически очень устойчивым был. Не сломить! Это весьма важное качество для вратарей. Сразу же начал «гонять» более опытных защитников. Мог в 16 лет и голос повысить, если видел, что они где-то недобегают. Командовал, руководил обороной как надо. Талант и профессионал до мозга костей. Легенда ЦСКА. Раньше была эпоха Яшина, потом эпоха Дасаева, а сейчас мы живем в эпоху Акинфеева.

К сожалению, мы теряем многих способных ребят при переходе из юношеского футбола во взрослый. Часто при первой же неудаче тренер сажает молодого парня в запас и больше шансов не дает. Тут нужно терпение и доверие! Не надо сразу ждать феерии от неопытных еще парней. Учитывайте их психологию. Мало кто в таком возрасте демонстрирует стабильность!

Полностью интервью Валерия Газзаева читайте на «СЭ»

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

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Зенит

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Динамо

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Алексей Батраков

Локомотив

 3
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Евгений Марков

Факел

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