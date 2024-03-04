Газзаев: «Гол «Оренбурга» — тактическая ошибка игроков ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» объяснил, почему армейцы пропустили гол на последней минуте матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

«ЦСКА, к сожалению, не в первый раз в этом сезоне пропускает на последних секундах. Тенденция, что и говорить, тревожная. Если взять матч с «Оренбургом», то, считаю, к компенсированному времени армейцы могли подойти и с более комфортным преимуществом. Сложно понять, как Заболотный не попал в створ из выгоднейшей ситуации. Кроме того, со стороны мне показалось, что в этой встрече Обляков играл не на своей оптимальной позиции. Отсюда и не слишком высокий КПД полузащитника.

Что касается пропущенного мяча, то тут стоит говорить о тактической ошибке. Армейцы должны были понимать, что гости применят элементарный навал. Зачем же надо было так вжиматься в штрафную? Слишком низко сели... Позволили принять мяч, отдать передачу головой, а потом игрок «Оренбурга», как говорится, попал так попал.

В таких эпизодах футболистам ЦСКА надо было располагаться явно выше — на 7-10 м. Это тактическая командная ошибка.

«Краснодар» тоже не удержал победу над «Рубином». Но я бы не сказал, что подопечные Ивича играли с ощутимым преимуществом. Если бы не грубая ошибка Дюпина, неизвестно, смогли бы они открыть счет. В итоге потеряли концентрацию в концовке — ничья. Да, можно ссылаться на потери Кордобы и Черникова. Но, когда речь идет о золотой гонке, каких-то оправданий уже быть не может. Что ж, вся борьба за золото еще впереди», — заявил Газзаев.

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Владимира Федотова 29 набранных очков.

В следующем туре красно-синие сыграют против «Крыльев Советов». Матч пройдет 8 марта в Самаре. Начало — в 14.00 мск.