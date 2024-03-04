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4 марта, 15:15

Газзаев: «Гол «Оренбурга» — тактическая ошибка игроков ЦСКА»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» объяснил, почему армейцы пропустили гол на последней минуте матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

«ЦСКА, к сожалению, не в первый раз в этом сезоне пропускает на последних секундах. Тенденция, что и говорить, тревожная. Если взять матч с «Оренбургом», то, считаю, к компенсированному времени армейцы могли подойти и с более комфортным преимуществом. Сложно понять, как Заболотный не попал в створ из выгоднейшей ситуации. Кроме того, со стороны мне показалось, что в этой встрече Обляков играл не на своей оптимальной позиции. Отсюда и не слишком высокий КПД полузащитника.

Что касается пропущенного мяча, то тут стоит говорить о тактической ошибке. Армейцы должны были понимать, что гости применят элементарный навал. Зачем же надо было так вжиматься в штрафную? Слишком низко сели... Позволили принять мяч, отдать передачу головой, а потом игрок «Оренбурга», как говорится, попал так попал.

 
Артем Дзюба, Валерий Газзаев, Педро. «Как Дзюба в современном футболе не играют. Педро — это что-то!» Газзаев — о 19-м туре РПЛ

В таких эпизодах футболистам ЦСКА надо было располагаться явно выше — на 7-10 м. Это тактическая командная ошибка.

«Краснодар» тоже не удержал победу над «Рубином». Но я бы не сказал, что подопечные Ивича играли с ощутимым преимуществом. Если бы не грубая ошибка Дюпина, неизвестно, смогли бы они открыть счет. В итоге потеряли концентрацию в концовке — ничья. Да, можно ссылаться на потери Кордобы и Черникова. Но, когда речь идет о золотой гонке, каких-то оправданий уже быть не может. Что ж, вся борьба за золото еще впереди», — заявил Газзаев.

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Владимира Федотова 29 набранных очков.

В следующем туре красно-синие сыграют против «Крыльев Советов». Матч пройдет 8 марта в Самаре. Начало — в 14.00 мск.

РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
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 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
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