Игнатьев объяснил, почему «Зенит» выиграет РПЛ

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о борьбе «Краснодара» и «Зенита» за чемпионство РПЛ в сезоне-2023/24.

«Если у «Краснодара» хватит внутренних ресурсов и нервов, чего в достатке или даже переизбытке у «Зенита», то они вполне могут стать чемпионами. Но при этом в их противостоянии я все же выберу «Зенит», — приводит слова Игнатьева «Газета.ru».

После 19 сыгранных туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Действующий чемпион страны «Зенит» располагается на второй строчке (37 очков).

8 марта «быки» сыграют на выезде против «Ростова», а петербургский клуб днем позже встретится с «Уралом» в Екатеринбурге.