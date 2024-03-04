Шелия рассказал о предложении из чемпионата Кипра

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия признался, что поиграл бы в чемпионате Сербии.

— В Боснию — нет. Чемпионат там неинтересный, особенно на фоне РПЛ. У нас, надо признать, уровень футбола, антураж, инфраструктура изменилась. Мы на порядок выше Боснии или Венгрии.

А вот в ту же Сербию поехал бы, да. Я там был на восстановлении вместе с Иваном Ломаевым. У него было что-то с плечом, а у меня — со связками.

— У тебя были варианты в Европе?

— Когда заканчивался контракт с «Ахматом», мог поехать на Кипр — неплохая команда, играла в Лиге конференций. Но тогда надо было подождать, узнать, на каком месте они закончат и что предложат. От результатов зависело финансирование. Но меня немного торопили, и я все же продлился с «Ахматом», — цитирует Шелию Sport24.