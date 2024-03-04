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4 марта, 15:04

Шелия рассказал о предложении из чемпионата Кипра

Виктория Кравченко
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия признался, что поиграл бы в чемпионате Сербии.

— В Боснию — нет. Чемпионат там неинтересный, особенно на фоне РПЛ. У нас, надо признать, уровень футбола, антураж, инфраструктура изменилась. Мы на порядок выше Боснии или Венгрии.

А вот в ту же Сербию поехал бы, да. Я там был на восстановлении вместе с Иваном Ломаевым. У него было что-то с плечом, а у меня — со связками.

— У тебя были варианты в Европе?

— Когда заканчивался контракт с «Ахматом», мог поехать на Кипр — неплохая команда, играла в Лиге конференций. Но тогда надо было подождать, узнать, на каком месте они закончат и что предложат. От результатов зависело финансирование. Но меня немного торопили, и я все же продлился с «Ахматом», — цитирует Шелию Sport24.

После 19 туров РПЛ «Ахмат» занимает1 12-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-626436-vratar-akhmata-sheliya-v-bosniyu-ne-poyekhalby-v-serbiyu-da-mog-pereyti-v-chempionat-kipra
Гиорги Шелия
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
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Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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