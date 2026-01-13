Газзаев — о переходе Баринова в ЦСКА: «Локомотив» потерял лидера команды»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Футболист подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29.

«ЦСКА сделал очень хорошее приобретение. А «Локомотив» потерял лидера команды. Мне кажется, что ЦСКА приобрел очень качественного футболиста», — сказал Газзаев «СЭ».

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).