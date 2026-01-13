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13 января, 11:00

Глава медицинского департамента «Спартака» Козлов допустил, что Бабич вернется на поле в этом сезоне

Микеле Антонов
Корреспондент

Начальник медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о футболистах, которые не приехали на медицинский осмотр перед началом зимних сборов.

— Сегодня не в полном составе: ряд игроков были в сборных — Бонгонда и Ву приедут попозже. Плюс травмирован Бабич, продолжает проходить реабилитацию, присоединится в первых числах зимнего сбора, будет под контролем врачей. Все остальные прибыли.

Бабич? Вы все помните момент получения травмы. У него все хорошо, мы постоянно на связи. По срокам ориентировочно вернется в апреле. Теоретически еще может сыграть в сезоне, — сказал Козлов.

Бабич получил повреждение в матче против «Ростова» (1:1) в 12-м туре РПЛ. 29-летнему сербу диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
4
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
6
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
7
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
10
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх 1 : 2
25.07 20:45 Спартак – Родина 3 : 0
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

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 1
Джон Джон
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П
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Спартак

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
И К Ж
Марат Апшацев
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Динамо Мх

 1 0 1
Вильмар Барриос
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Зенит

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Маркус Вендел
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Зенит

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