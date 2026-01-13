Глава медицинского департамента «Спартака» Козлов допустил, что Бабич вернется на поле в этом сезоне
Начальник медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о футболистах, которые не приехали на медицинский осмотр перед началом зимних сборов.
— Сегодня не в полном составе: ряд игроков были в сборных — Бонгонда и Ву приедут попозже. Плюс травмирован Бабич, продолжает проходить реабилитацию, присоединится в первых числах зимнего сбора, будет под контролем врачей. Все остальные прибыли.
Бабич? Вы все помните момент получения травмы. У него все хорошо, мы постоянно на связи. По срокам ориентировочно вернется в апреле. Теоретически еще может сыграть в сезоне, — сказал Козлов.
Бабич получил повреждение в матче против «Ростова» (1:1) в 12-м туре РПЛ. 29-летнему сербу диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
7
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|2 : 1
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|0 : 0
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|0 : 5
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|1 : 2
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|3 : 0
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Кирилл Глебов
ЦСКА
|1
|
|
Джон Джон
Зенит
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|
|
Натан Гассама
Балтика
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1
|
|
Вильмар Барриос
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|0
|1