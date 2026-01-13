Глава медицинского департамента «Спартака» Козлов допустил, что Бабич вернется на поле в этом сезоне

Начальник медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о футболистах, которые не приехали на медицинский осмотр перед началом зимних сборов.

— Сегодня не в полном составе: ряд игроков были в сборных — Бонгонда и Ву приедут попозже. Плюс травмирован Бабич, продолжает проходить реабилитацию, присоединится в первых числах зимнего сбора, будет под контролем врачей. Все остальные прибыли.

Бабич? Вы все помните момент получения травмы. У него все хорошо, мы постоянно на связи. По срокам ориентировочно вернется в апреле. Теоретически еще может сыграть в сезоне, — сказал Козлов.

Бабич получил повреждение в матче против «Ростова» (1:1) в 12-м туре РПЛ. 29-летнему сербу диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.