Козлов — о медосмотре в «Спартаке»: «Самошников в хорошем состоянии. Заболотный — один из эталонов нашего футбола»

Глава медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов ответил на вопросы о состоянии здоровья игроков после отпуска.

— Много игроков с лишним весом?

— Не допускаем ни в коем случае. У всех есть программа подготовки. Все игроки в хорошем состоянии.

— Что с Самошниковым?

— В хорошем состоянии. В конце года несколько был болен, поэтому не получалось участвовать в каждой игре. Стараемся, чтобы игроки всегда были здоровы.

— Есть ли у него какие-то хронические травмы?

— По физическому состоянию все хорошо. Человек недавно пришел в состав, был период адаптации, знакомства с тренерским штабом. Плюс вирусная инфекция. Такое бывает.

— Спрашивал ли главный тренер об игроках?

— После медобследования поговорим.

Антон Заболотный? Он один из эталонов нашего футбола. Больше всех проводит времени в тренажерном зале. Один из первых приезжает с утра на базу. Молодому поколению есть с кого брать пример. Равно как и с Зобнина, — сказал Козлов.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице РПЛ — 29 очков в 18 турах.