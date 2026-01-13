Козлов — о медосмотре в «Спартаке»: «Самошников в хорошем состоянии. Заболотный — один из эталонов нашего футбола»
Глава медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов ответил на вопросы о состоянии здоровья игроков после отпуска.
— Много игроков с лишним весом?
— Не допускаем ни в коем случае. У всех есть программа подготовки. Все игроки в хорошем состоянии.
— Что с Самошниковым?
— В хорошем состоянии. В конце года несколько был болен, поэтому не получалось участвовать в каждой игре. Стараемся, чтобы игроки всегда были здоровы.
— Есть ли у него какие-то хронические травмы?
— По физическому состоянию все хорошо. Человек недавно пришел в состав, был период адаптации, знакомства с тренерским штабом. Плюс вирусная инфекция. Такое бывает.
— Спрашивал ли главный тренер об игроках?
— После медобследования поговорим.
Антон Заболотный? Он один из эталонов нашего футбола. Больше всех проводит времени в тренажерном зале. Один из первых приезжает с утра на базу. Молодому поколению есть с кого брать пример. Равно как и с Зобнина, — сказал Козлов.
«Спартак» ушел на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице РПЛ — 29 очков в 18 турах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1