Газзаев пожелал удачи Оличу на посту главного тренера ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московского клуба и пожелал ему удачи.

Сегодня, 23 марта, армейцы объявили о том, что 41-летний хорват сменит Виктора Гончаренко. Детали контракта не разглашаются.

«К сожалению, последние результаты ЦСКА и полное отсутствие трофеев не оставило руководству выбора, в связи с чем и произошла отставка предыдущего главного тренера. По совместной работе запомнил его, как очень хорошего человека и настоящего профессионала, который выступал за армейский клуб в золотой период и внес свой вклад в завоевание многих трофеев, в том числе и Кубка УЕФА», — цитирует Газзаева ТАСС.

После 23 туров Тинькофф-РПЛ ЦСКА набрал 40 баллов и расположился на 5-м месте в турнирной таблице.

Видео приезда Олича на тренировочный стадион ЦСКА.