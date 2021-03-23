«Одного из журналистов повалили на землю». Как охрана ЦСКА действовала во время приезда Олича

Корреспондент «СЭ» Артем Бухаев рассказал об инциденте между представителями СМИ и ЦСКА, который произошел во вторник, 23 марта, на стадионе «Октябрь». Во время приезда нового главного тренера красно-синих Ивицы Олича сотрудники охраны применили физическую силу к журналистам.

«Сотрудники охраны не подпускали журналистов поближе ко входу на стадион. Я пообщался с двумя сотрудниками охраны, и они рассказали, что поступил приказ сверху не подпускать представителей СМИ.

Ивица Олич, новый главный тренер ЦСКА, прибыл на «Октябрь» в 13:07 на сером внедорожнике. Перед его приездом заместитель генерального директора по безопасности подошел к журналистам «РИА», попросил их не снимать и убрать оборудование. На вопросы журналистов не отвечал. Когда Олич прибыл, мы вместе начали снимать этот момент. Служба охраны пыталась пресечь съемку. Одного из коллег повалили на землю — как он позже выразился: «поборолись в партере».

22 марта ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера. Московский клуб идет на пятом месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками.

(Артем Бухаев)