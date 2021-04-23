Газзаев поддержал Мусаева после увольнения из «Краснодара»

Известный российский тренер, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, какие эмоции вызвала у него отставка главного тренера «быков» Мурада Мусаева.

— Я читал большое интервью Мусаева после его ухода... Хотелось бы поддержать молодого и действительно талантливого специалиста — на первых порах было видно, что он требует от футболистов, у команды действительно был стиль, она играла при Мусаеве в зрелищный атакующий футбол, — сказал Газзаев. — Основополагающими принципами тогдашнего ведения игры являлись четкий контроль мяча и активные действия в зоне соперника. Но потом почему-то футболисты перестали все это выполнять. Лично мне кажется, главная причина последних неудач в том, что молодому тренеру не хватило самостоятельности. На мой взгляд, руководство клуба должно делать все возможное, чтобы поддерживать авторитет Мусаева, несмотря не его возраст. Без этого результатов никогда не будет!

К сожалению, в нашем футболе часто случается, что тренер не имеет самостоятельности. И когда он пытается угодить руководителю, в итоге получаются низкие результаты.

Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара» 3 апреля 2021 года. Его место занял Виктор Гончаренко. В 26 матчах РПЛ «быки» набрали 35 очков и расположились на 11-м месте в турнирной таблице.

(Вячеслав Короткин)

Полное интервью Валерия Газзаева читайте здесь