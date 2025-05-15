Газзаев: «Те, кто говорит про отставку Семака, — завистники или провокаторы»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался о возможной отставке главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Отрицательно отношусь к любым разговорам про отставку Семака. Клуб уже семь лет выступает на высочайшем уровне. Это выдающееся достижение команды и Сергея Богдановича. Те, кто говорит про отставку Семака, — завистники или провокаторы. Хочу пожелать Сергею Богдановичу удачи. Он на правильном пути. Мне кажется, что после стольких лет успешной работы в «Зените» уволить себя может только сам Семак. Все, что пишут и говорят, — это лишь мнение. А истина — достижения и результаты, то, что есть у Семака», — сказал Газзаев «СЭ».

«Зенит» по сумме двух матчей проиграл ЦСКА в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

После 28 туров РПЛ сине-бело-голубые (60 очков) находятся на второй строчке, лидирует «Краснодар» (61).