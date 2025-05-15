Ливай Гарсия — о работе с Каррерой: «Он топ!»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия рассказал о работе с Массимо Каррерой в АЕКе.

«Он топ! Прекрасный мотиватор. Массимо действительно знает, как выжать максимум из игрока. Он не только хороший тренер, но и отличный человек, который помог мне адаптироваться в новой стране», — цитирует футболиста пресс-служба красно-белых.

Итальянский специалист был главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год и выиграл с московской командой чемпионат России в сезоне-2016/17.

С 2019 по 2020 год Каррера возглавлял АЕК.