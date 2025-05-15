Ливай Гарсия — о предстоящей свадьбе: «Мы вместе уже 14 лет, встретил на улице нашего родного городка»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия рассказал о своей семье и о предстоящей летом свадьбе.

«Сыну семь лет, а дочери — три с половиной. Недавно они с мамой перебрались ко мне из Греции в Москву, это для меня очень важно. Мы вместе (с девушкой. — Прим. «СЭ») уже 14 лет. Еще со школьного возраста. Встретил на улице нашего родного городка, и с тех пор мы рядом. Рождение детей изменило мою жизнь. А теперь я надеюсь, что женитьба принесет еще больше счастья. В том числе положительно скажется на моей футбольной карьере», — приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

27-летний форвард перешел в «Спартак» из АЕКа в феврале 2025 года. За это время он сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым голом.