Газзаев: «Балтике» будет сложно в РПЛ. Нужно серьезно усиливаться»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил перспективы в РПЛ «Рубина» и «Балтики».
— Что скажете о перспективах выходцев из ФНЛ — «Рубина» и «Балтики»?
— «Рубин» даже не должен думать о том, как бы сохранить прописку в РПЛ. Это клуб с традициями, амбициями, возможностями. Стабильным финансированием. У казанцев крепкий состав, опытный тренер Рашид Рахимов. Никак не могу причислить «Рубин» к претендентам на вылет.
— А «Балтику»?
— Вот ей будет, честно говоря, тяжело в РПЛ. Видел несколько матчей калининградцев в прошлом сезоне. Сразу стало понятно, что состав нужно довольно серьезно усиливать. Но пока каких-то существенных изменений я не наблюдаю. В общем, на бумаге команда Сергея Игнашевича уступает многим своим конкурентам. Рад буду ошибиться, но на данный момент перспективы «Балтики» довольно туманные.
— При этом сам Игнашевич в интервью заметил, что будет ставить перед своими игроками высокие цели.
— Молодец. Так и надо. Сергей долгие годы играл за ЦСКА, до этого за «Локомотив». У него есть дух победителя, огромнейший опыт. А вы хотели, чтобы он публично сказал: «Предел мечтаний «Балтики» — остаться в РПЛ»?
Наоборот, он вселяет в игроков уверенность, пытается до них донести, что им по силам бороться не только с середняками, но и с лидерами нашего чемпионата. Грамотный психологический ход. Здесь я его, конечно, понимаю. Другое дело, что объективно «Балтике» придется несладко. Тут важно, чтобы тренер сам для себя четко понимал возможности команды.
При этом калининградцы могут рассчитывать на полные трибуны в каждом домашнем матче. Это может стать важным фактором в распределении мест в турнирной таблице. В целом для Игнашевича этот сезон — серьезный вызов, который может определить его будущую карьеру в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -