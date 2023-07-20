Газзаев: «Балтике» будет сложно в РПЛ. Нужно серьезно усиливаться»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил перспективы в РПЛ «Рубина» и «Балтики».

— Что скажете о перспективах выходцев из ФНЛ — «Рубина» и «Балтики»?

— «Рубин» даже не должен думать о том, как бы сохранить прописку в РПЛ. Это клуб с традициями, амбициями, возможностями. Стабильным финансированием. У казанцев крепкий состав, опытный тренер Рашид Рахимов. Никак не могу причислить «Рубин» к претендентам на вылет.

— А «Балтику»?

— Вот ей будет, честно говоря, тяжело в РПЛ. Видел несколько матчей калининградцев в прошлом сезоне. Сразу стало понятно, что состав нужно довольно серьезно усиливать. Но пока каких-то существенных изменений я не наблюдаю. В общем, на бумаге команда Сергея Игнашевича уступает многим своим конкурентам. Рад буду ошибиться, но на данный момент перспективы «Балтики» довольно туманные.

— При этом сам Игнашевич в интервью заметил, что будет ставить перед своими игроками высокие цели.

— Молодец. Так и надо. Сергей долгие годы играл за ЦСКА, до этого за «Локомотив». У него есть дух победителя, огромнейший опыт. А вы хотели, чтобы он публично сказал: «Предел мечтаний «Балтики» — остаться в РПЛ»?

Наоборот, он вселяет в игроков уверенность, пытается до них донести, что им по силам бороться не только с середняками, но и с лидерами нашего чемпионата. Грамотный психологический ход. Здесь я его, конечно, понимаю. Другое дело, что объективно «Балтике» придется несладко. Тут важно, чтобы тренер сам для себя четко понимал возможности команды.

При этом калининградцы могут рассчитывать на полные трибуны в каждом домашнем матче. Это может стать важным фактором в распределении мест в турнирной таблице. В целом для Игнашевича этот сезон — серьезный вызов, который может определить его будущую карьеру в РПЛ.