Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:50

Газзаев оценил перспективы Лички в «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заявил, что новому тренеру «Динамо» Марцелу Личке нужно нацеливать свою команду на попадание в тройку.

— Верите ли вы в Личку в «Динамо»?

— Интересный специалист. Его «Оренбург» порой радовал глаз. В «Динамо» собрана очень перспективная молодежь. Это и Захарян, и Тюкавин. Если Личка сможет раскрыть полностью их потенциал, то мы получим очень яркую команду. В целом у бело-голубых сбалансированный состав. Единственное -меня смутили слова Лички.

— Какие?

— Он сказал: есть задача попасть в пятерку или тройку. Я бы оставил только последнюю часть фразы. «Динамо» — клуб с большими традициями, болельщики уже заждались трофеев. Зачем держать в голове 4-5-е места? Что они дают — тем более сейчас, когда Россия не играет в еврокубках, в частности в Лиге Европы? Есть призовая тройка, есть медали. Вот это уже страница в истории. У «Динамо» великолепные условия, которые позволяют тренеру и команде навязать конкуренцию «Зениту», «Спартаку», ЦСКА, «Локомотиву», «Краснодару». А если думать, что и четвертое место тебя в целом устроит, где-то в подсознании можно и расслабиться — и не показать своего максимума.
— Какие перспективы у «Сочи» Хохлова?

— Сложно сказать. Хохлов сменил Бердыева, но качественного рывка мы не увидели. Ничего толком не изменилось. Команда показала свой худший результат в своей истории в РПЛ. Не знаю, что ждет сочинцев в новом чемпионате. Сейчас у Дмитрия была возможность полноценно подготовить и усилить команду. Посмотрим. Сколько лет их лидеру Нобоа? 38? Ну что ж. Пожелаю ему здоровья и обойтись без травм. Считаю, он по-прежнему будет определять рисунок игры южан.

 
Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол. «Зениту» будет очень сложно защитить титул. Абаскалю надо реабилитироваться». Интервью Газзаева

 

ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
Марцел Личка
1
Читайте также
Черчесова уволили из «Ференцвароша» после вылета из Лиги чемпионов
Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
МО: ВС России продолжили наносить удары возмездия в районах Одессы и Ильичёвска
Сообщения о новом взрыве на Крымском мосту спровоцировали гнев среди россиян
Один из самых известных хакеров Кевин Митник скончался в 59 лет
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Рианчо: «Бетис» очень похож на «Спартак», а «Зенит» — почти копия «Реал Сосьедада»
Орещук: «Изначально было понятно, что «Фейенорд» не даст больше восьми миллионов евро за Захаряна»
Шикунов заявил, что на данный момент «Спартаку» нереально бороться за чемпионство
Газзаев: «Балтике» будет сложно в РПЛ. Нужно серьезно усиливаться»
Билялетдинов: «Зенит» — явный фаворит РПЛ, но борьба за чемпионство может быть»
Агент Дивеева назвал сроки восстановления защитника после операции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов: «Зенит» — явный фаворит РПЛ, но борьба за чемпионство может быть»

Газзаев: «Балтике» будет сложно в РПЛ. Нужно серьезно усиливаться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости