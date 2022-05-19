«Ростов» опроверг информацию о переезде в Саранск

«Ростов» опроверг слухи о возможном переезде команды в Саранск.

«В телеграм-каналах, а также на сайтах некоторых изданий появилась информация о том, что футбольный клуб «Ростов» якобы может переехать в другой регион. Футбольный клуб «Ростов» с 1930-го года базируется в Ростове-на-Дону и продолжит это делать и дальше. Мы с гордостью носим имя нашего любимого города, с гордостью отмечаем то, что наш домашний стадион один самых посещаемых в стране. Посещаемость «Ростов Арены» также была на лидирующих позициях в мировых рейтингах в прошлом сезоне.

Пользуясь случаем, хотим ещё раз поблагодарить болельщиков за их искреннюю любовь к нашему клубу. Мы это видим и чувствуем, нам важен каждый из вас. Именно поэтому переезд в другой город нами не рассматривается», — говорится в заявлении «Ростова».

Перед последним туром Тинькофф РПЛ-2021/22 «Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице с 38 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре ростовчане сыграют против ЦСКА на выезде.

«Ростов-Арена» была открыта в 2018 году. «Ростов» провел первую игру на стадионе 15 апреля, тогда команда победила «СКА-Хабаровск» (2:0) в игре 26-го тура РПЛ-2017/18.