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Сегодня, 21:23

«Ростов» опроверг информацию о переезде в Саранск

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Ростова».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» опроверг слухи о возможном переезде команды в Саранск.

«В телеграм-каналах, а также на сайтах некоторых изданий появилась информация о том, что футбольный клуб «Ростов» якобы может переехать в другой регион. Футбольный клуб «Ростов» с 1930-го года базируется в Ростове-на-Дону и продолжит это делать и дальше. Мы с гордостью носим имя нашего любимого города, с гордостью отмечаем то, что наш домашний стадион один самых посещаемых в стране. Посещаемость «Ростов Арены» также была на лидирующих позициях в мировых рейтингах в прошлом сезоне.
Пользуясь случаем, хотим ещё раз поблагодарить болельщиков за их искреннюю любовь к нашему клубу. Мы это видим и чувствуем, нам важен каждый из вас. Именно поэтому переезд в другой город нами не рассматривается», — говорится в заявлении «Ростова».

Перед последним туром Тинькофф РПЛ-2021/22 «Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице с 38 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре ростовчане сыграют против ЦСКА на выезде.

«Ростов-Арена» была открыта в 2018 году. «Ростов» провел первую игру на стадионе 15 апреля, тогда команда победила «СКА-Хабаровск» (2:0) в игре 26-го тура РПЛ-2017/18.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/8421
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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