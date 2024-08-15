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Сегодня, 10:47

Газизов предложил создать общественный совет при президенте РФС

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» предложил создать общественный судейский совет при президенте РФС.

— «Динамо» Махачкала часто обращается в ЭСК РФС.

— По делу? Как думаешь?

— Да.

— Вот видишь. Мы не по делу не обращаемся.

— Хотелось бы услышать вашу позицию по судейству.

— Моя позиция: надо, чтобы судейство было квалифицированным! Мне кажется, пришло время создать какой-то совет. Не только ЭСК, но и, например, общественный совет при президенте РФС, в который войдут известные футболисты, судейские арбитры, тренеры. Которые разберут спорные моменты. Это будет сторона общественности. Когда будет такой момент, это один из вариантов выхода из той ситуации, которая сейчас есть. Но это просто как предложение.

— Готовы предложить это Александру Алаеву или Александру Дюкову?

— Там есть много достойных людей. Это уже не мне решать.

Москвичи набрали 3 очка в двух турах и занимают второе место в группе А. Махачкалинская команда (3) находится на третьей строчке.

ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
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Зенит

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Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Динамо

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И К Ж
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Евгений Марков

Факел

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Динамо

 3 1 0
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Факел

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