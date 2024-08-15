Газизов предложил создать общественный совет при президенте РФС

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» предложил создать общественный судейский совет при президенте РФС.

— «Динамо» Махачкала часто обращается в ЭСК РФС.

— По делу? Как думаешь?

— Да.

— Вот видишь. Мы не по делу не обращаемся.

— Хотелось бы услышать вашу позицию по судейству.

— Моя позиция: надо, чтобы судейство было квалифицированным! Мне кажется, пришло время создать какой-то совет. Не только ЭСК, но и, например, общественный совет при президенте РФС, в который войдут известные футболисты, судейские арбитры, тренеры. Которые разберут спорные моменты. Это будет сторона общественности. Когда будет такой момент, это один из вариантов выхода из той ситуации, которая сейчас есть. Но это просто как предложение.

— Готовы предложить это Александру Алаеву или Александру Дюкову?

— Там есть много достойных людей. Это уже не мне решать.

Москвичи набрали 3 очка в двух турах и занимают второе место в группе А. Махачкалинская команда (3) находится на третьей строчке.