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Сегодня, 11:19

«Спартак» готов заплатить «Галатасараю» за Актюркоглу 13 миллионов евро

Виктория Кравченко
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Керем Актюркоглу.
Фото Global Look Press

Нападающий «Галатасарая» Керем Актюркоглу может стать игроком «Спартака» в летнее трансферное окно, сообщает Milliyet.

По данным источника, переход форварда уже согласован на уровне руководства клубов, а сумма сделки составит 13 миллионов евро.

9 августа агент Актюркоглу Вильям Д'Авила заявлял, что сделка не состоится. Однако позже стало известно, что агент не является его официальным представителем.

Футболист выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В сезоне-2023/24 вингер провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт турка с клубом рассчитан до лета 2026 года.

ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
Керем Актюркоглу
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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